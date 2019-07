Angela Bassett ha ammesso di non aver ancora visto Avengers: Endgame

Ritagliarsi un po' di tempo libero sembra essere un vero problema per Angela Bassett! L'attrice, che in Black Panther ed Avengers: Endgame ha interpretato la regina Ramonda di Wakanda, ha infatti ammesso di non aver ancora avuto modo di vedere il film sulla battaglia decisiva contro Thanos.

L'attrice, pizzicata sulla questione, ha voluto porre l'accento sul fatto che si tratta di un film lungo ben tre ore, che tra gli impegni di lavoro e di famiglia sono davvero difficili da trovare! "Dura tre ore, giusto? Non l'ho ancora visto. Aspettate un minuto, lo metteranno sugli aerei. Oh mio Dio, dove le trovo tre ore di tempo?" Ha comprensibilmente sbottato Bassett.

L'attrice ha però specificato che le sue figlie hanno visto e adorato il film: "L'hanno visto, l'hanno visto due volte. Io ero tipo 'Voi divertitevi, io mi rilasserò un po' a casa, grazie. Poi ditemi tutto'. Loro mi dicono 'Ma ti addormenti sempre durante i film, mamma!', quindi quando poi mi sveglio chiedo un po' un resoconto su cos'è accaduto. I bravi vincono e risolvono tutto e finisce tutto bene, no?"

Quello di Angela Bassett non è comunque il primo caso di questo tipo: l'attrice fa seguito infatti a Gwyneth Paltrow, che qualche tempo fa dichiarò non solo di non aver ancora visto Endgame, ma anche di aver scoperto con due anni di ritardo di essere in Spider-Man: Far From Home!