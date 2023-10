Gli Anelli del Potere: quanti anni vivono gli elfi ne Il Signore degli Anelli?

Proprio come ne Il Signore degli Anelli, anche negli Anelli del Potere uno dei nuclei tematici fondamentali è legato alla specie degli Elfi e alla loro incredibile longevità. Nonostante siano degli essere immortali, le loro vite sono strutturate in maniera particolarmente complessa e articolata.

Mentre solo il 37% degli spettatori americani ha finito la prima stagione de Gli Anelli del Potere, ciò che ha sempre affascinato gli amanti del Signore degli Anelli è la sua mitologia. Il mondo creato da Tolkien, ricco di specie e di creature, ovviamente, mette in analisi tematiche differenti di essere in essere. Una delle più difficili riguarda l'immortalità degli elfi che, senza alcun dubbio, sono tra le realtà più affascinanti e misteriose da scoprire nel complicato quadro creato dall'autore.

Tolkien non ha mai scritto un manuale preciso sulla vita degli elfi ma, attraverso altre opere come il Silmarillion, una raccolta di miti, vengono chiarite quelle che possono essere definite come delle "fasi" di vita di un elfo: l'infanzia/adolescenza, l'età adulta e la vecchiaia. Se a un anno di età gli elfi già parlano e camminano, la pubertà viene raggiunta intorno ai 50 anni, mentre a 100 anni viene dichiarato un passaggio all'età adulta. La vecchiaia e la conseguente fine, invece, non è altro che una scelta consapevole degli elfi di essere stanchi della propria vita eterna e di lasciarsi morire.

