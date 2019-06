Andy Serkis in trattative per un ruolo nel film DC The Batman?

A quanto pare, secondo delle nuove indiscrezioni l'attore Andy Serkis sarebbe in trattative per un ruolo in The Batman, atteso nuovo film del DC-Warner scritto e diretto da Matt Reeves.

Per il momento si tratta solo di voci provenienti dall'industria che non hanno ancora trovato un riscontro autorevole e/o ufficiale, quindi vi invitiamo a prendere la notizia per un'indiscrezione, ma le voci sarebbero piuttosto insistenti e si fondano soprattutto sulla passata relazione professionale fra l'attore e il regista.

In un'intervista di qualche mese fa Serkis ha anche affermato la volontà di seguire Reeves in qualsiasi franchise il regista fosse andato a lavorare: "Oh, di sicuro! Voglio dire, andrei al limite dell'universo creato con Matt. Voglio dire, è un regista incredibilmente brillante, lavorerei di nuovo con lui su qualsiasi cosa, lo adoro in tutto e per tutto e siamo anche molto amici, amici intimi, e penso che sia un regista straordinario quindi, beh, sicuro che lavorerei di nuovo con lui!"

Serkis per Reeves ha interpretato Cesare nel franchise de Il Pianeta delle Scimmie. Impossibile citare tutti i ruoli di questo pioniere dell'interpretazione in motion capture, divenuto celebre per il ruolo di Gollum e visto ultimamente come Leader Snoke nel franchise di Star Wars e nei panni di Ulysses Klaue in Black Panther.

Voi che ruolo gli affidereste in The Batman? Fatecelo sapere come al solito nella sezione dei commenti.

Per altre notizie, vi rimandiamo all'aggiornamento di Josh Gad sul ruolo del Pinguino e all'abbandono forzato di Robert Pattinson al ruolo per un film per il quale aveva precedentemente firmato. La causa? I troppi impegni presi contemporaneamente!