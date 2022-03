Andy Serkis è più un tipo da Marvel o da DC? Ecco cosa ha risposto l'attore

Andy Serkis sta facendo il suo ritorno sui nostri schermi in The Batman, dove interpreterà Alfred Pennyworth. L'attore entra dunque nel mondo DC pochi mesi dopo l'uscita del suo film, Venom: La furia di Carnage della Marvel. Adesso, ospite da Stephen Colbert, gli è stato domandato se fosse più un tipo da Marvel o da DC.

Ovviamente la risposta di Serkis è stata molto diplomatica. Bisogna ricordare che nel mondo Marvel ha anche recitato. Ha infatti interpretato il ruolo di Ulysses Klaue in Avengers: Age of Ultron e Black Panther, e recentemente ha doppiato il personaggio nella serie animata What If...?. La collaborazione con entrambi i mondi sarebbe dunque ampia.

"Pensavo soltanto, 'Chi mi assumerà di più dopo questo momento?'", ha scherzato Serkis in risposta alla domanda di Colbert. "No, guarda, adoro tutti e due i mondi... amo la luminosità e l'audacia delle storie Marvel. Sono delle mitologie. E mi piace l'oscurità della DC. [Entrambi i franchise] toccano delle reali emozioni umane, gli eventi mondiali, proprio quello che sta accadendo intorno a noi. Sono grandi allegorie per i nostri tempi." Sicuramente una risposta intelligente la sua. Per vedere il resto dell'intervista, cliccate sul video che troverete in cima all'articolo.

Adesso i fan sono curiosi di vedere la sua interpretazione in The Batman, che è arrivato oggi al cinema!