Andy Serkis sarebbe felice di tornare ad interpretare nuovamente il Leader Supremo Snoke

Il primo capitolo cinematografico della nuova trilogia di Star Wars aveva introdotto il misterioso personaggio a capo del Primo Ordine, colui che avrebbe dovuto ereditare il ruolo didalle ceneri dell’Impero Galattico. Gli Ultimi Jedi , invece, ha ribaltato la storia del personaggio interpretato dain mocap.

Come ricorderete il leader del nuovo regime oscuro è stato ucciso con un colpo di scena da Kylo Ren durante gli avvenimenti del secondo episodio della nuova trilogia, una scelta sostenuta fortemente dal regista e sceneggiatore Rian Johnson. Alcuni spettatori, tuttavia, non hanno gradito questa decisione e da lì sono state già formulate delle teorie che vedrebbero il ritorno del malvagio Snoke nell’ultima avventura dei protagonisti.

Qualunque siano gli scenari immaginabili, Andy Serkis, l’attore che ha impersonato il Leader Supremo attraverso la tecnologia di motion capture, si dice disposto a tornare in futuro nel medesimo ruolo:

“È un grande personaggio, non mi dispiacerebbe. So che la rapida morte prematura di Snoke ha frustrato parecchia gente, ma amo quella grande scena, il rapporto che si instaura tra il personaggio di Daisy Ridley e Snoke e ciò che dopo ne consegue. Penso che sia una scelta grandiosa per il film, ma sì, sarei alquanto felice di poter prolungare la vita di Snoke”.

Lo scorso mese l’attore, in una intervista con SlashFilm, ha raccontato di non aver parlato con J.J. Abrams, regista di Star Wars: Episodio IX, riguardo al futuro del franchise nell’ultimo appuntamento. L’idea che Snoke non faccia ritorno in qualche modo nel capitolo conclusivo della nuova trilogia non significa necessariamente che non sussista la possibilità di rivederlo in un altro progetto prequel del mondo di Star Wars.

Scritto e diretto da Rian Johnson, Star Wars: Gli Ultimi Jedi ha incassato in tutto il mondo una cifra pari a 1 miliardo e 330 milioni di dollari, posizionandosi al secondo posto, perché preceduto da Il Risveglio della Forza, nella classifica delle pellicole di Guerre Stellari di maggior incasso.