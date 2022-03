Andy Serkis prende in giro Putin e lo interpreta con la voce di Gollum da Colbert

Per promuovere l'uscita nelle sale di tutto il mondo di The Batman di Matt Reeves, Andy Serkis ha partecipato come ospite all'ultima puntata del Late Show di Stephen Colbert e qui ha avuto modo di parlare degli enormi aiuti umanitari in partenza per l'Ucraina per l'orrendo conflitto che sta vessando il territorio a causa dell'invasione russa.

Nel corso della puntata, dopo aver spiegato e ribadito l'importanza degli aiuti umanitari, Serkis ha provato a entrare nella testa di Vladimir Putin paragonando il suo modo di pensare a quello di Gollum, chiaramente bipolare e diviso con Smeagol. L'attore ha quindi ricostruito il processo di pensiero di Putin che ha portato all'invasione prendendosi beffe del presidente della Russia: "Noi la vogliamo, ne abbiamo bisogno, dobbiamo avere Kiev!", e dall'altro lato: "No tesoro, ci daranno delle sanzioni!", "Sanzioni? Sanzioni, mio tesoro? Se faranno qualunque cosa gli risponderemo!".

Nel corso della puntata, Serkis ha anche rivelato di aver doppiato circa 132 personaggi diversi nella trilogia de Il Signore degli Anelli di Peter Jackson; l'attore è poi tornato a dare la sua voce a Gollum in Lo Hobbit: Un viaggio inaspettato e nelle serie di videogiochi dedicati al mondo di Tolkien. Non solo, Serkis ha risposto alla domanda se preferisca il mondo Marvel o quello DC:

"Pensavo soltanto, 'Chi mi assumerà di più dopo questo momento?'", ha scherzato Serkis in risposta alla domanda di Colbert. "No, guarda, adoro tutti e due i mondi... amo la luminosità e l'audacia delle storie Marvel. Sono delle mitologie. E mi piace l'oscurità della DC. [Entrambi i franchise] toccano delle reali emozioni umane, gli eventi mondiali, proprio quello che sta accadendo intorno a noi. Sono grandi allegorie per i nostri tempi." Sicuramente una risposta intelligente la sua. Per vedere il resto dell'intervista, cliccate sul video che trovate in cima all'articolo.

Su queste pagine trovate la nostra recensione di The Batman.