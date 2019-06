Andy Serkis diventa il Pinguino in una clamorosa immagine per The Batman

Come vi abbiamo spiegato in un recente articolo, da Hollywood giungono voci piuttosto interessanti secondo il coinvolgimento di Andy Serkis in The Batman, nuovo film Warner-DC che sarà scritto e diretto da Matt Reeves.

Le indiscrezioni sarebbero piuttosto insistenti e soprattutto corroborate dalla grande amicizia che lega l'interprete di Gollum al regista de Il Pianeta delle Scimmie, franchise per il quale Serkis ha prestato le sue doti da genio pioniere del motion capture per ricoprire il ruolo di Cesare.

In attesa di una conferma ufficiale, comunque, l'artista del web Willgray a quanto pare si è portato avanti, immaginando l'attore nei panni del temibile Pinguino, celebre villain di Gotham City. Potete vedere il risultato della sua clamorosa fan-art in calce all'articolo.

Cosa ne pensate? Secondo voi Serkis è l'attore ideale per la parte? Fatecelo sapere come al solito nella sezione dei commenti.

Ad oggi scarseggiano i dettagli per l'attesissimo film di Reeves, la cui uscita è prevista per il 25 giugno 2021. Recenti voci di corridoio suggeriscono che il Cavaliere Oscuro, nel corso di quella che lo stesso regista ha descritto come una storia noir incentrata su una grossa e intricata indagine, dovrà vedersela con diversi villain, con la sceneggiatura che dovrebbe essere liberamente ispirata a Il Lungo Halloween, celebre saga a fumetti edita da DC Comics.

In passato, Reeves aveva citato come fonti di ispirazioni cinematografiche i film di Alfred Hitchcock, Taxi Driver e Chinatown.