Andy Serkis: 'Per interpretare al meglio Gollum andavo in giro su quattro zampe'

Se pensiamo alla trilogia cinematografica de Il Signore degli Anelli, non possiamo fare a meno di pensare all'incredibile interpretazione di Andy Serkis di Gollum, l'emaciato hobbit trasformato dal potere dell'Unico Anello.

L'attore ha rivelato al The Guardian che vestire i panni di un personaggio così complesso è stato particolarmente difficile, e che per prepararsi al meglio era addirittura solito camminare su quattro zampe anche al di fuori del set.

"Mi sono sempre sentito un outsider, il che è stato fondamentale per gran parte del lavoro che ho svolto. Essere altro. Essere diversi. Essere allo scoperto. Non sentirti parte di un gruppo enorme di cui sei certo. Camminavo a quattro zampe fuori dal set quando stavamo girando Il Signore degli Anelli. Ho passato molto tempo a prepararmi [come Gollum]. Andavo a fare passeggiate a quattro zampe per ore. Di tanto in tanto incontravo altre persone, quindi dovevo solo fingere di cercare qualcosa. Questo era il mio metodo per entrare nel personaggio".

Andy Serkis ha anche ammesso di aver avuto la fortuna di approdare alla trilogia de Il Signore degli Anelli già nell'età della maturità e ciò gli ha permesso di gestire al meglio la fama: "Non credo che avrei potuto gestire il tipo di fama che il Signore degli Anelli ha suscitato se fossi stato più giovane. Avevo circa 30 anni quando tutto questo è esploso. Sono grato che sia successo quando è successo. È stato un periodo straordinario; tante cose sono venute fuori da quell'esperienza e che mi piaccia o no quel ruolo vive con me quotidianamente. Non andrà mai via".

A Gollum tra l'altro, è stato dedicato uno dei nuovi gadget de Il Signore degli Anelli.