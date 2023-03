Andy Serkis parla dei suoi progetti futuri: 'Non più franchise, ma film di nicchia'

Era il lontano 2012 quando Andy Serkis ci aggiornò sullo status di Animal Farm, ma ora il regista di Ogni tuo respiro, Mowgli - Il figlio della giungla e Venom - La furia di Carnage, dopo aver recitato come attore nel recente The Batman di Matt Reeves, torna a parlare del prossimo progetto.

Riferendosi al dramma di animazione che adatterà gli eventi del celebre romanzo La fattoria degli animali di George Orwell. "Ho così tati progetti a cui lavorare, tra cui Animal Farm. Stiamo per entrare nella fase di produzione, ma la necessità di lavorare per Venom ha generato un ritardo". E non è certo la prima volta che il regista parla del suo prossimo progetto: secondo Andy Serkis, Animal Farm sarà "un film per le generazioni a venire".

Ha poi aggiunto: "Ho un'intera lista di film che ho sviluppato nel corso degli anni: storie individuali e uniche che meritano di essere raccontate, e di cui sono veramente entusiasta. Mi motiva anche partecipare ai grandi franchise e alle opere più popolari, ma, avendo vissuto di recente l'esperienza con Venom, ora mi sto concentrando maggiormente su film più di nicchia, ma non per questo meno qualitativi: semplicemente, parlano in modo diverso".

Classe '64, Andrew Clement "Andy" Serkis vanta anche una florida carriera di attore, come ci ricordano le sue interpretazioni ne Il Signore degli Anelli, King Kong, Le avventure di Tintin - Il segreto dell'Unicorno e L'alba del pianeta delle scimmie. Non possiamo che augurargli il più grande successo possibile per Animal Farm, la cui data di uscita è ancora ignota.