Andy Serkis parla del ritorno di Ulysses Klaw in Black Panther

L'ultima volta che abbiamo visto l'Ulysses Klaw diè stato in Avengers: Age of Ultron; stavolta invece, il mercenario tornerà in Black Panther , e si troverà a stretto contatto con i cittadini di Wakanda.

Ecco le dichiarazioni dell'attore sul personaggio:

"Beh, sta semplicemente causando caos nel mondo, a livelli minori e maggiori. È un ragazzo intelligente nel senso che è un uomo d'affari e un trafficante d'armi. Riesce a coprire le sue tracce. Ha un esercito mercenario che lavora con lui in diverse località in tutto il mondo ed è in grado di andare giù nelle tane dei conigli e apparire in altri posti. E' sveglio, ma è anche un po' fuori. "

"Klaw non si fida e non lavora con nessuno; si fida solo di sé stesso. Si occupa di persone, interagisce, ma non forma alleanze o fa gruppo con nessuno. In definitiva, è un lupo solitario. Ha questi contatti ovunque si trovi nel mondo. Quindi lui e Killmonger non stanno lavorando insieme.Inoltre, ha una relazione molto specifica con Wakanda. Ha rapporto di amore/odio con questa nazione. Certamente ha scoperto cose al riguardo, che nessun altro conosce, e lo scopriamo proprio in questo film. È una delle poche persone ad essere state in Wakanda e ne rivela parecchi segreti."

Diretto da Ryan Coogler, nel film ci sono Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Martin Freeman, Daniel Kaluuya, Angela Bassett, Letitia Wright, Winston Duke, Florence Kasumba, Sterling K. Brown, Andy Serkis e John Kan.

Black Panther arriva in sala in Italia il 14 febbraio 2018.