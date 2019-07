Andy Serkis ha incontrato la Sony per dirigere il sequel di Venom

Stando all'affidabilissimo Hollywood Reporter, che annuncia la notizia in esclusiva, l'amatissimo Andy Serkis (Il Signore degli Anelli, The War - Il Pianeta delle Scimmie) si è recentemente incontrato con la Sony Pictures per discutere della regia dell'annunciato e attesissimo sequel di Venom con Tom Hardy.

Avete capito bene: non per recitare ma per dirigerlo. L'attore è infatti passato di recente dietro la macchina da presa con il suo Mowgli - Il Libro della Giungla uscito su Netflix, per giunta con un altro passion project all'orizzonte, La fattoria degli animali, tratto dal romanzo di George Orwell. A quanto pare la Sony ha voluto incontrarlo proprio per capire le sue potenzialità come regista di Venom 2, che ricordiamo vedrà anche Woody Harrelson nei panni di Carnage.



Come già riportato, Ruben Fleischer non tornerà alla regia del sequel. L'Hollywood Reporter scrive che Serkis è volato a Los Angeles per delle riunioni organizzate dalla Sony giusto all'inizio della settimana. Il sito spiega anche che è uno dei molti registi nel mix, presi cioè in considerazione dallo studio, dato che la Sony sta considerando davvero attentamente a chi affidare il sequel di uno dei suoi franchise più di successo (856 milioni nel mondo).



E a quanto pare ha anche molta fretta, dato che vorrebbe che le riprese di Venom 2 iniziassero già il prossimo novembre.