Andy Serkis compie 59 anni: 'Se non recitassi forse sarei ancora più animalesco'

Di esseri animaleschi o pseudo tali Andy Serkis ne ha interpretati un bel po': da Gollum a Cesare, l'attore che oggi compie 59 anni ha avuto modo grazie alla motion capture di esprimere una parte di sé stesso altrimenti destinata a esplodere in altri modi, almeno stando a quanto dichiarato dal diretto interessato.

Di recente dettosi disponibile a tornare nei nuovi film de Il Signore degli Anelli, Serkis ha infatti più volte spiegato la sua idea di recitazione, definendo il suo mestiere come una valvola di sfogo per quelli che sono i suoi istinti più primordiali e riconducibili alla nostra natura animale.

"Sono sempre stato in contatto con i miei istinti primordiali. Nella mia professione è una cosa che devi fare. Devi essere capace di farti portare là dove vogliono portarti le tue emozioni. La recitazione è come una pentola a pressione con una valvola di sfogo sulla superficie. Dio sa come sarei oggi se non avessi avuto la recitazione. Probabilmente sarei ancora più animalesco" sono state le parole di Andy Serkis al riguardo.

Meglio per il buon Andy, dunque, ma meglio anche per noi: chi avrebbe mai voluto fare a meno di un attore del genere? Noi no di certo! Il nostro augurio, dunque, è che Serkis continui ancora a lungo a sentire il bisogno di utilizzare questa valvola di sfogo.