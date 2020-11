Andy Samberg la tocca piano: 'Oscar? Chi critica le nuove regole andasse a fan**lo'

Le nuove regole per favorire l'inclusività nel mondo del cinema che entreranno in vigore a partire dall'edizione 2024 degli Oscar non smettono di far discutere, tra chi proprio non vuole saperne di accettarle e chi, come Andy Samberg, ha invece qualcosa da dire agli esponenti della categoria di cui sopra.

Nel corso di un'intervista, infatti, la star di Brooklyn 99 e Palm Springs ha confermato il suo pieno appoggio alle nuove regole disposte dall'Academy, a suo dire tutt'altro che impossibili da rispettare, ed ha mandato un messaggio piuttosto chiaro a chi invece si ostina a contestarle.

"Questa cosa degli Oscar, la gente che ancora continua a contestarla, è pura follia. I parametri, se li si guarda con attenzione, ti permettono di rispettarli semplicemente mettendo un paio di ruoli in più davanti alla camera pur avendo il cast più bianco della storia del cinema. La gente che ha problemi con questa cosa può andare a fan**lo" sono state le parole dell'attore.

Una presa di posizione piuttosto netta che va a scontrarsi con quanto dichiarato nel corso di questi mesi da chi ha storto il naso sin dall'annuncio delle nuove regole. A proposito di Academy Award, recentemente è stato scelto il film che proverà a rappresentare l'Italia agli Oscar 2021; Gabriele Muccino, dal canto suo, ha già espresso i suoi dubbi sulla scelta.