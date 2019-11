Andy Muschietti smentisce una voce sulla supercut di IT

La supercut di IT: Capitolo Uno e IT: Capitolo Due che dovrebbe includere entrambi i film per una durata superiore alle sei ore è qualcosa in più di una semplice idea: a confermare l'esistenza del progetto è stato, d'altronde, lo stesso regista Andy Muschietti.

Proprio Muschietti si è però sentito in dovere di smentire una voce in particolare che, negli ultimi tempi, era circolata con parecchia insistenza tra i fan: qualcuno vociferava, infatti, che per la suddetta supercut i due film sarebbero stati montati ad-hoc per ottenere una narrazione più vicina a quella portata avanti da Stephen King nel suo capolavoro, ovvero fatta di continui andirivieni tra la storia dei Perdenti da bambini e quella dei Perdenti adulti.

"La chiamiamo la supercut. È a uno stadio ancora embrionale, ne stiamo ancora discutendo il formato. Però non avrà una narrazione intrecciata, non sarà impostata come nel libro. Conterrà molte scene eliminate dai due film per vari motivi, e spero che potremo avere a disposizione anche del materiale nuovo, roba che non ho ancora girato" ha spiegato Muschietti.

L'edizione home-video di IT: Capitolo Due, intanto, ha una sua data d'uscita. In un video postato su Instagram, invece, Jessica Chastain ha mostrato il bagno di sangue finto nel quale si è dovuta calare prima di girare una delle scene più splatter del film.