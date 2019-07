Andy Muschietti, regista di It, vorrebbe dirigere il remake di The Howling di Joe Dante

Nel corso dello ScareDiego, una sezione collaterale del San Diego Comic-Con, il regista Andy Muschietti ha avuto modo di parlare delle sue passioni e dei suoi sogni per quanto riguarda il prossimo passo della sua carriera, affermando di voler dirigere un remake di The Howling.

Conosciuto in Italia anche con il titolo de L'Ululato, il film è uno dei più famosi del regista Joe Dante insieme a Un Lupo Mannaro Americano a Londra di John Landis è considerato fra i migliori horror a base di licantropi degli anni '80 (le due pellicole tra l'altro uscirono entrambe nel 1981, a pochi mesi di distanza l'una dall'altra).

Quando gli è stato chiesto quale altro remake horror avrebbe rifatto avendone l'opportunità, Muschietti ha tirato in ballo proprio il film del regista de I Gremlins.

The Howling racconta la storia di una giornalista televisiva di Los Angeles, Karen White (Dee Wallace), che rimane traumatizzata dopo aver aiutato la polizia nell'arresto di un serial killer. Il suo dottore finisce per raccomandarle di frequentare un ritiro psichiatrico isolato, ma durante la terapia Karen scopre che i residenti di questo remoto istituto sono in realtà dei licantropi.

Ciò che è interessante notare è che di un remake de L'Ululato si parla ormai da anni: chissà che prima o poi la cosa non diventi ufficiale, magari proprio con Muschietti alla regia.

