Andy Muschietti, regista del remake di IT, rivela una concept art iniziale di Pennywise

Andy Muschietti ci mostra come appariva, in una delle prima concept art create per il film da lui diretto, remake della serie in due parti del 1990, tratta anch'essa dall'omonimo romanzo di Stephen King del 1986.

Direttamente dal suo account Instagram, il regista ci fa vedere il disegno del mutaforma nelle vesti dell'inquietante pagliaccio interpretato da Bill Skarsgård.

Il disegno è stato fatto direttamente da Muschietti nel 2015, prima che fosse scritturato Skarsgård per il ruolo del Clown Danzante. L'attore protagonista della pellicola recita da quando aveva 10 anni, da quando cioè recitò nella serie Netflix, Hemlock Grove. Il suo ritratto di Roman Godfrey l'avrebbe lanciato direttamente verso il casting di Pennywise.

Il sequel del film, o meglio, la sua seconda parte, che tratterà la vicenda dei Perdenti una volta cresciuti, è già in lavorazione e la data d'uscita è prevista per il 6 settembre 2019 (USA). Lo script sarà fatto da Gary Dauberman. La maggior parte del cast dei ragazzi, come pure Skarsgård, torneranno a recitare in IT 2.

Sinossi: "In una piccola cittadina nel Maine sette bambini si trovano ad affrontare alcuni problemi della vita come i bulli del paese, anche però un mostro vero e proprio che si presenta dietro le sembianze di un clown chiamato Pennywise. Il suo aspetto fra l'altro potrebbe nascondere qualcosa di molto particolare."

Cosa pensate di questo schizzo del regista Andy Muschietti? E, siete curiosi di vedere come verrà sviluppata la seconda parte di IT?