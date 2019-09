Andy Muschietti sta lavorando a un adattamento de Il Viaggio di Stephen King

Il superamento dei 700 milioni di IT: Capitolo Uno è ancora lontano, ma con 323 milioni di dollari incassati in tutto il mondo in due settimana di proiezioni, il riuscito IT: Capitolo Due di Andy Muschietti sta riscuotendo un discreto successo, motivo che dà coraggio al regista di tornare a un altro progetto tratto da Stephen King.

Stiamo parlando per l'esattezza de Il Viaggio (The Jaunt, in originale), storia breve che Andy Muschietti stava cercando di adattare per il grande schermo già prima di dedicare anima e corpo alla trasposizione di IT, ottimo motivo per accantonare per circa quattro anni il progetto. Parlando però recentemente con Consequence of Sound, il regista ha spiegato che il film è ancora vivo e vegeto e anzi, proprio in lavorazione, per la precisione con Brad Pitt e la sua Plan B.



Ha spiegato Muschietti: "Abbiamo cercato di capire come adattarlo e finalmente adesso abbiamo uno sceneggiatore pronte e scriverlo per il grande schermo. Mi piacerebbe molto realizzarlo. È una storia difficile da decifrare perché è davvero una storia breve eccezionale, che poi devi riuscire a espandere in un film completo per il cinema. Ci è voluto un po', per capire come fare, ma alla fine abbiamo trovato la strada giusta. Non voglio dire troppo, comunque".



IT: Capitolo Due è attualmente in tutte le sale.