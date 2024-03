Andy Muschietti lancia una nuova etichetta horror: il primo film vi toglierà il sonno

Andy e Barbara Muschietti, il regista e la sorella co-produttrice dietro al successo di It di Stephen King e alla prossima serie tv spin-off Welcome to Derry, hanno svelato la loro nuova etichetta Nocturna, in collaborazione con Skydance e dedicata al cinema horror.

I Muschietti saranno comproprietari dell'etichetta e ne gestiranno la direzione creativa, con il focus di Nocturna che sarà su film di genere di alta qualità per il pubblico globale sia in sala che in streaming, con l’obiettivo di produrre due film all’anno: il primo progetto ad uscire sarà l'horror They Will Kill You, scritto da Kirill Sokolov e Alex Litvak: il film è descritto come un lungometraggio horror intriso di umorismo nero che racconta la storia di una donna che risponde ad un annuncio di lavoro per diventare governante in un misterioso grattacielo di New York City, ma ben presto scoprirà che tutti quelli che hanno accettato quel lavoro prima di lei sono spariti nel nulla...

"Sotto questa etichetta, siamo pronti ed entusiasti di offrire l’intera gamma di emozioni che i nostri film racchiudono: cuore, umorismo e horror”, hanno affermato i Muschietti in una nota. La divisione sarà gestita da Russell Ackerman e John Schoenfelder, che fungeranno da co-responsabili del film: entrambi hanno molta esperienza nel genere, avendo prodotto il thriller di Jeremy Saulnier Hold the Dark e il thriller soprannaturale del 2021 Séance, scritto e diretto da Simon Barrett.

“È giusto che They Will Kill You sia il nostro primo progetto poiché incapsula perfettamente la missione di Nocturna di offrire esperienze horror uniche e divertenti che vivranno negli incubi del pubblico per anni”, ha dichiarato il team.

Il prossimo progetto legato a Andy Muschietti è Batman: The Brave & The Bold, nuovo film del DCU.

