Andy Muschietti dirigerà una nuova versione di The Time Machine

Andy Muschietti, regista dell'acclamato It e del suo sequel - It: Chapter Two, in arrivo a settembre -, è probabilmente l'uomo del momento e il più ricercato ad Hollywood.

Deadline ha confermato che la Warner Bros, la Paramount Pictures e la Appian Way hanno ingaggiato Andy Muschietti per dirigere una nuova versione di The Time Machine, affidando la produzione a sua sorella e partner lavorativa Barbara Muschietti. I due avrebbero già scritto un primo trattamento per la pellicola; la Muschietti produrrà il film insieme a Jennifer Davisson e a Leonardo DiCaprio. Arnold Leibovit sarà il produttore esecutivo.

Arnold Leibovit era anche il produttore di The Time Machine, la versione uscita nel 2002 con protagonista Guy Pearce e diretta da Simon Wells. Questa era il secondo adattamento: il primo è arrivato nei cinema nel 1960 per la regia di George Pal. Tutte le versioni sono, in realtà, delle trasposizioni cinematografiche di un'opera di H.G.Wells.

The Time Machine è incentrato su un inventore che crea una macchina del tempo. Lui spera di tornare indietro nel tempo per alterare gli eventi del passato ma, in realtà, finisce 800.000 anni nel futuro, dove troverà l'umanità divisa in due fazioni contrastanti.

Dopo It: Chapter Two, Muschietti ha altri due progetti in cantiere: Robotech per la Sony Pictures e Attack on Titan per la Warner.