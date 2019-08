Andy Muschietti confermato alla regia di Flash: 'Sarà una splendida storia umana'

Dopo le rassicurazioni del protagonista Ezra Miller, il regista Andy Muschietti ha confermato ufficialmente a Fandango che dirigerà lo stand-alone su Flash targato DC e Warner Bros.

Parlando del suo atteso IT - Capitolo 2, in arrivo nelle sale italiane il prossimo 5 settembre, il regista ha anche svelato i primi dettagli sulla nuova versione del film sul velocista scarlatto, la cui sceneggiatura è stata modificata più volte nel corso degli anni.

"Un elemento horror? Non credo. Ciò che mi ha attirato del progetto è il dramma umano. I sentimenti e le emozioni che hanno un grande ruolo nelle situazioni drammatiche. Sarà anche molto divertente. Non posso promettere che ci saranno elementi horror, davvero, ma sarà una splendida storia umana."

Dopo anni di attesa sembra dunque la volta buona per vedere sul grande schermo un film dedicato interamente a Flash: al momento Warner non ha ancora rivelato un piano di marcia per la produzione del film, ma secondo le ultime indiscrezioni le riprese potrebbero iniziare già nel 2020 in vista di una potenziale release nel 2021.

La produzione del film dovrà inoltre tener conto degli impegni di Miller, che tra le altre cose è impegnato con il terzo capitolo di Animali Fantastici (anch'esso di proprietà Warner). Cosa vi aspettate dal Flash di Muschietti? Diteci la vostra nello spazio riservato ai commenti.