Andy Muschietti ha confermato la durata di IT: Capitolo Due

Impazienti di tornare a Derry? Niente paura, l'attesa sarà ben ripagata, almeno in termini di quantità: risale a pochi giorni fa infatti la notizia secondo cui il secondo film sulle avventure del Club dei Perdenti durerà quasi tre ore.

Nelle ultime ore l'indiscrezione ha trovato conferma nelle parole di qualcuno che, ad occhio, ci sentiremmo di definire affidabile: parliamo del regista Andy Muschietti, che ha quantificato la durata di IT: Capitolo Due in ben 2 ore e 45 minuti.

"All'inizio, quando stai cominciando a scrivere e costruire i vari passi della storia, tutto ciò che ci metti dentro ti sembra indispensabile. In ogni caso, quando hai finalmente concluso il montaggio e il tuo film è lungo qualcosa come quattro ore, realizzi che forse alcuni di quei passi possono essere tranquillamente lasciati fuori, perché la storia non perderebbe la sua essenza. Non puoi proporre un film di quattro ore, perché gli spettatori comincerebbero ad annoiarsi, qualunque cosa stiano vedendo. Ma ne siamo venuti fuori con un film di due ore e quarantacinque minuti e la resa ci sembra veramente buona. [...] Nessuno che abbia già visto il film sembra avere nulla di cui lamentarsi" ha spiegato Muschietti a Digital Spy.

Le quasi tre ore a cui si è quindi giunti dovrebbero essere il compromesso giusto per presentare in sala un film di durata accettabile ma che non snaturi la storia stessa tralasciandone elementi essenziali. Lo stesso Stephen King, d'altronde, ha avuto parole d'elogio per l'opera di Muschietti. IT: Capitolo Due, inoltre, ha da poco ottenuto il visto di censura Rated R.