Andy Muschietti e Bill Skarsgård aprono ad un prequel su Pennywise

La storia dei Perdenti si chiude qui, con IT: Capitolo Due. Il secondo film diretto da Andy Muschietti esaurisce la storia raccontata nel capolavoro di Stephen King, ma non per questo preclude al regista la possibilità di scavare ancora più a fondo nella storia di Derry e della creatura venuta dallo spazio.

Sia Bill Skarsgård che Muschietti stesso si sono infatti mostrati piuttosto possibilisti sull'idea di affrontare in un prequel gli avvenimenti antecedenti alla storia del libro, magari approfondendo le origini della creatura stessa.

"Dovrebbe avere il giusto tipo di approccio alla cosa. Il libro finisce dove finisce il secondo film, per cui questo è il capitolo finale di questa storia. C'è quest'idea interessante di andare indietro nel tempo, prima che tutto ciò accadesse. Potrebbe esserci una storia che valga la pena esplorare. Ovviamente sarebbe una storia non raccontata nel libro, sarebbe una storia inedita, ma comunque ambientata nello stesso universo. Quindi sì, potrebbe essere interessante farlo. Sarebbe divertente" ha infatti dichiarato l'interprete di Pennywise.

Sulla stessa lunghezza d'onda anche il regista: "C'è tutta questa mitologia attorno al libro… E la mitologia è qualcosa che ti dà sempre la possibilità di esplorarla. IT è stato sulla Terra per milioni di anni. Per centinaia di anni è entrato in contatto con gli umani, ogni ventisette anni. Quindi puoi immaginare la quantità di materiale. Pensare di esplorare la sua mitologia è sempre stimolante. Ma, per ora, non c'è nulla di concreto" ha spiegato Andy Muschietti.

IT: Capitolo Due, intanto, è già un trionfo: il primo weekend di programmazione ha segnato la rispettabilissima cifra di 185 milioni di dollari alla voce 'incassi'. Il film di Muschietti, però, tralascia un bel po' di scene descritte nel libro che sarebbe stato interessante vedere sullo schermo.