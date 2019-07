Andy Muschietti e Bill Hader nella sala doppiaggio di IT - Capitolo Due

La produttrice di IT - Capitolo Due, Barbara Muschietti, ha condiviso sul suo profilo Instagram delle immagini che ritraggono il regista del film, Andy Muschietti, in compagnia di una delle new entry, Bill Hader, interprete di Richie Tozier nella versione adulta. I due sono immortalati mentre lavorano a delle registrazioni per il film.

IT - Capitolo Due è la seconda parte dell'adattamento cinematografico del romanzo capolavoro di Stephen King, in uscita nelle sale a due anni di distanza dalla distribuzione del primo capitolo.

In seguito agli eventi del 1989, IT ritorna a Derry nel 2018 e così anche il Club dei Perdenti è costretto a riunirsi per sconfiggere definitivamente il male assoluto che avvelena l'intera città.



Il cast del film ha riportato sul set i giovani interpreti del primo capitolo, con Jaeden Lieberher nel ruolo di Bill, Wyatt Oleff in quello di Stan, Jack Dylan Grazer nelle vesti di Eddie, Finn Wolfhard nei panni di Richie Tozier, Jeremy Ray Taylor (Ben) e Sophia Lillis nel ruolo di Beverly, con Chosen Jacobs nella parte di Mike Hanlon.

Il rispettivo cast adulto comprende James McAvoy (Bill), Andy Bean (Stan), James Ransone (Eddie), Bill Hader (Richie), Jessica Chastain (Bev), Jay Ryan (Ben) e Isaiah Mustafa (Mike).

New entry anche Xavier Dolan nel ruolo di Adrian Mellon. Pennywise avrà ancora l'inquietante volto di Bill Skarsgård.

Sulla possibilità di realizzare spin-off ne ha parlato in questi giorni lo sceneggiatore del film, Gary Daubermann, che si è soffermato anche sull'approvazione di Stephen King.