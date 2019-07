Andy Muschietti ha appena confermato che dirigerà Flash per DC Films?

Secondo le ultime voci di corridoio il regista di It Andy Muschietti è in trattative per dirigere Flash, nuovo film Warner Bros. dell'etichetta Worlds of DC la cui gestazione sta proseguendo da anni e con estrema difficoltà.

In attesa di conferme ufficiali, però, i fan del supereroe hanno iniziato a pattugliare i social cercando di rintracciare ogni possibile indizio, e qualche ora fa quell'indizio potrebbe essere arrivato: su Twitter infatti il regista ha cliccato "mi piace" ad un articolo che lo associava al progetto.

Potete vedere il post dell'utente che ha scovato questa curiosità in calce all'articolo.

Ovviamente questo non conferma né smentisce nulla, ma per lo meno è una piccola briciola di pane da seguire fino all'eventuale ufficialità. Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere Andy Muschietti alla regia di The Flash? E soprattutto, dopo i tantissimi problemi dietro le quinte verificatisi finora per una produzione mai ufficialmente partita del tutto, credete che finalmente il film sia pronto a diventare realtà? Come sempre, diteci la vostra nella sezione dei commenti.

Come vi abbiamo spiegato in un riepilogo sul dietro le quinte di The Flash, l'Hollywood Reporter ha suggerito diversi problemi anche piuttosto recenti che avrebbero portato Ezra Miller e la Warner in rotta di collisione: pare infatti che la major abbia rifiutato la sceneggiatura firmata da Miller e dal fumettista Grant Morrison e abbia ordinato a Christina Hodson la riscrittura completa della pellicola.

A questo punto non è neanche chiaro se Miller sia ancora coinvolto nel progetto, dato che tempo fa l'attore aveva espressamente dichiarato che si sarebbe fatto da parte qualora la Warner non avesse accettato il suo copione.

A complicare le cose ci pensa però Variety, che ha riportato che Ezra Miller girerà The Flash dopo aver concluso le riprese di Animali Fantastici 3.