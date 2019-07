Andy Muschietti è in trattative per dirigere il film su Flash!

L'uomo giusto per rivitalizzare un DC Extended Universe che ha urgente bisogno di una scossa potrebbe essere un regista che, negli ultimi anni, ha messo le mani su uno degli adattamenti più riusciti di sempre da un'opera di Stephen King.

Parliamo, ovviamente, di Andy Muschietti! Il regista argentino si è fatto conoscere dal grande pubblico due anni fa con il primo capitolo di IT, prima trasposizione per il grande schermo del capolavoro di Stephen King, ed è atteso il prossimo settembre alla prova del fuoco con IT: Capitolo Due.

Nelle ultime ore è trapelata una voce secondo cui Muschietti sarebbe attualmente in trattativa con Warner Bros. per dirigere il film su Flash che andrà ad inserirsi nella timeline del DC Extended Universe. Non c'è ancora ufficialità, ma la possibilità di vedere la firma di Muschietti sul film con Ezra Miller sembra comunque molto concreta.

Alla produzione dovrebbe esserci la sorella e socia di Andy, Barbara Muschietti, mentre la sceneggiatura dovrebbe essere affidata a Christina Hodson, mente dietro Bumblebee e Birds of Prey. Un abbozzo di script era già stato partorito da John Francis Daley e Jonathan Goldstein, che avrebbero abbandonato volontariamente il progetto. La presenza di Ezra Miller, invece, è stata confermata dopo alcune voci su un possibile forfait per divergenze creative.