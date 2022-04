Andy Kaufman: i registi di Diamanti Grezzi produrranno un documentario sul comico

Dopo essere stato ritratto da Hollywood nel biopic Man on the Moon con Jim Carrey ed essere stato al centro del documentario sul dietro le quinte di quel film, Jim & Andy, è arrivata la notizia che i Safdie Brothers produrranno un documentario interamente incentrato sulla carismatica figura del comico e showman americano Andy Kaufman.

Il regista nominato agli Emmy Alex Braverman dirigerà questo progetto, descritto come una profonda immersione nella vita della leggenda della comicità, fino a quando una battaglia con il cancro l'ha interrotta nel 1984 all'età di soli 35 anni. Secondo The Hollywood Reporter, la produzione del progetto ha appena preso il via, con Josh e Benny Safdie produttori esecutivi attraverso la loro società Elara Pictures.

Il progetto, attualmente senza titolo, sarà il primo vero documentario incentrato sul solo Kaufman, arricchito da filmati e registrazioni audio mai visti prima. I produttori si sono anche assicurati i diritti esclusivi sui film chiave e su molti dei primi lavori di Kaufman. Morgan Neville, che ha diretto Roadrunner: A Film About Anthony Bourdain, produrrà il documentario insieme ai Safdie.

Proprio i fratelli Safdie hanno annunciato recentemente l'intenzione di tornare a lavorare con Adam Sandler dopo la fruttuosa collaborazione in Diamanti grezzi per Netflix. Secondo indiscrezioni rimbalzate tra The Playlist e IndieWire, infatti, diverse fonti hanno affermato che Adam Sandler e i Safdie stanno "già preparando un altro progetto". Non sono stati forniti ulteriori dettagli, quindi al momento non è neppure chiaro se si tratti di un film o di una serie televisiva, né se Adam Sandler sia effettivamente il protagonista (potrebbe semplicemente essere tra i produttori).

Tornando a Andy Kaufman, vi lasciamo alla recensione di Jim & Andy, che esplora il rapporto tra Jim Carrey e Kaufman, da sempre il suo idolo, e gli anni della lavorazione del biopic Man on the Moon.