Andrew Stanton ha scritto Toy Story 4 in segreto, prima che Toy Story 3 fosse completato

Se già state piangendo al solo leggere la nostra recensione in anteprima di Toy Story 4, chiaramente senza spoiler, vi invitiamo ad asciugarvi le lacrime col fazzoletto a voi più prossimo per gustarvi questa chicca sull'effettiva tempistica circa la realizzazione del nuovo film Pixar.

A quanto pare, infatti, nonostante nel 2010 il regista di Toy Story 3 Lee Unkirch affermasse a cuore aperto che la saga Pixar si sarebbe chiusa col suo film, Andrew Stanton aveva iniziato i lavori sulla sceneggiatura del quarto episodio prima ancora che il terzo venisse rilasciato sul mercato.

Lo ha rivelato candidamente il regista di Toy Story 4 Josh Cooley nel corso di una recente intervista promozionale:

"Andrew Stanton, uno degli sceneggiatori, che ha scritto tutti i film di Toy Story, in pratica è uno dei padrini di Toy Story, in realtà ha iniziato la sceneggiatura per il numero 4 mentre i lavori sul 3 dovevano ancora essere terminati", ha detto Cooley. "Il fatto è che lui l'ha tenuto segreto. Lo giuro, non lo sapevamo, e parlo a nome di tutti."

Solo Stanton e selezionati membri della Pixar erano a conoscenza del progetto. Per chi non lo sapesse, Stanton è l'acclamato regista di Wall-E nonché plurimo premio Oscar che ha lavorato nella casa di produzione sia come sceneggiatura che come regista: il suo curriculum vanta Bug's Life, Alla Ricerca di Nemo, Wall-E e Alla Ricerca di Dory, due Oscar, la regia di un episodio di Stranger Things e uno di Better Call Saul e le sceneggiature Toy Story, Toy Story 2, Monsters & Co. e altri ancora.

Vi ricordiamo che Toy Story 4 arriverà nei cinema di tutta Italia a partire dal prossimo 26 giugno. Per altri approfondimenti, scoprite come la Disney ha imposto a Tom Hanks una sorta di silenzio stampa anti-spoiler.