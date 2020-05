Andrew Stanton, il regista di Wall-E a lavoro su un nuovo live-action spaziale

Andrew Stanton, papà di Wall-E e Alla Ricerca di Dory due volte vincitore del premio Oscar, dirigerà il nuovo sci-fi Chairman Spaceman per la Searchlight Pictures e la Genre Films di Simon Kinberg.

Il film è basato sull'omonimo racconto di Thomas Pierce, ed è ambientato in un futuro prossimo quando il famigerato leader di una corporazione miliardaria rinuncia di punto in bianco alla sua ricchezza: in cerca di riscatto per una colpa passata, si iscrive ad una missione interplanetaria per colonizzare il grande sistema solare. La storia racconta i suoi ultimi giorni sulla Terra e le conseguenze in cui incorrerà quando il viaggio prenderà una piega inaspettata.

Stanton è un veterano della Pixar, per la quale ha esordito con A Bug’s Life come co-regista prima di tornare con Alla ricerca di Nemo, Wall-E e Alla ricerca di Dory. Nel corso della sua carriera è stato nominato per sei Oscar, vincendo quello per il miglior film d'animazione due volte, nel 2004 per Alla ricerca di Nemo e di nuovo nel 2009 per Wall-E. È stato anche produttore esecutivo e co-sceneggiatore del recente premio Toy Story 4 della Disney/Pixar, che oltre a vincere un Oscar ha anche incassato oltre $1,07 miliardi di dollari.

Recentemente Stanton ha diretto un episodio della serie futuristica di Amazon Tales From the Loop, “Echo Sphere”, mentre tra i suoi precedenti crediti come regista televisivo compaiono anche Strangers Things, Legion e Better Call Saul. Il suo unico live-action cinematografico è John Carter, disponibile su Disney+.

