Andrew Scott in imbarazzo ai BAFTA: la domanda su Saltburn fa infuriare i fan

Saltuburn è sicuramente una di quelle pellicole che non si dimenticano facilmente, non solo per l'enorme clamore che si è portato dietro anche dopo settimane dalla sua uscita, ma anche perché ha rappresentato la definitiva consacrazione del talento del giovane e già apprezzatissimo Barry Keoghan.

In ogni caso, ciò che è accaduto durante la recente edizione dei BAFTA ho poco a che fare con il film, ma molto con Andrew Scott, attore conosciuto ai più per aver interpretato il temibile Moriarty nella serie Sherlock e recentemente impegnato nello splendido Estranei insieme al collega Paul Mescal.

Mentre la star percorreva il tappeto rosso infatti, le è stato chiesto se conoscesse Barry Keoghan... Ma soprattutto se avesse visto la sequenza finale di Saltburn, durante la quale il nostro Berry danza completamente nudo sulle note di Murder on the Dancefloor. Alla domanda già piuttosto ammiccante è quindi seguito un chiaro riferimento alle dimensioni sessuali di Keoghan, con Scott che a quel punto ha preferito allontanarsi in preda all'imbarazzo.

Tutto ciò è bastato a far scatenare sui social i fan, tra chi ha voluto sottolineare quanto inopportuno fosse incentrare un'intervista a un attore del calibro di Andrew Scott su questioni del genere e chi invece si è dichiarato neutrale, affermando che non serve creare tanto clamore attorno a questo spiacevole evento. Voi che ne pensate? Avete visto Saltburn? In attesa di saperne di più ecco la nostra recensione di Sherlock.