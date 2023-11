A Andrew Scott fu consigliato di nascondere il suo orientamento sessuale

Andrew Scott e Paul Mescal sono protagonisti di Estranei, nuova pellicola già celebratissima in giro per il mondo. Nonostante sia attore da diverso tempo, Scott ci ha impiegato anni per fare il salto definitivo ad Hollywood. A rendergli la cosa più difficile pare sia stata anche la sua sessualità.

L'attore, che è salito alla ribalta grazie alla sua interpretazione di Moriarty nello Sherlock della BBC, non ha mai nascosto la propria omosessualità professandosi anzi un grandissimo sostenitore della comunità LGBTQ+. La vera notorietà per Andrew Scott è arrivata solo con l'interpretazione de Il Prete in Fleabag, serie che l'ha portato anche ad ottenere diversi riconoscimenti internazionali. Pare però che, inizialmente, ad aver frenato la sua carriera abbia avuto un ruolo anche il suo orientamento sessuale, cosa che molto spesso succedeva ad Hollywood all'inizio degli anni 2000.

Raccontando dei propri inizi, Andrew Scott ha rivelato come delle persone dell'industria gli abbiano consigliato di non fare coming out pubblicamente perchè ciò, secondo loro, questo lo avrebbe portato a lavorare di meno. "Sono stato incoraggiato, da persone del settore che ammiravo davvero e che avevano a cuore i miei migliori interessi, a tenerlo per me." ha raccontato l'attore. "Capisco perché mi hanno dato quel consiglio, ma sono anche felice di averlo ignorato" ha concluso. La sua decisione aveva origine, principalmente, nel fatto di essere cresciuto in Irlanda dove, all'epoca, l'omosessualità era illegale e ciò l'aveva costretto a "nascondersi" per tanti anni.

Se vi va di scoprire qualcosa di più sul film in uscita con Andrew Scott, vi consigliamo il nostro approfondimento sul trailer di Estranei. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!