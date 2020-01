Andrew Lincoln si allena per il film su The Walking Dead tirando con l'arco

Lo sviluppo del film su The Walking Dead va avanti con difficoltà e non ci sono molte informazioni su quella che era stata preannunciata come una trilogia spin-off su Rick Grimes ma che, a quanto pare, potrebbe prendere direzioni diverse. Basta poco però per stuzzicare la curiosità dei fan: per esempio, delle foto di Andrew Lincoln.

L'attore ha visitato nei giorni scorsi la Costwold Range, e a quanto pare ha preso lezioni di tiro con l'arco e di tiro al bersaglio, partecipando anche a una curiosa "caccia allo zombie". L'account ufficiale del parco britannico ha postato infatti alcune immagini su Instagram, taggando Andrew Lincoln. In uno scatto 'interprete di Rick Grimes posa davanti a un cartello che avverte "Pericolo di zombie", in un altro ha in mano delle frecce con cui indica un bersaglio e una mela che evidentemente non è riuscito a centrare, nel terzo prende la mira imbracciando un fucile.

Il post ha ricevuto molti like e commenti di apprezzamento, soprattutto da parte di fan dell'universo The Walking Dead in attesa di notizie sul film. Si potrebbe ipotizzare che per Lincoln sia stata una sorta di allenamento, per affinare delle abilità che potrebbero tornargli utili sul set dello spin-off.

Nei giorni scorsi il produttore Scott Gimple aveva definito il film su The Walking Dead folle e sfrenato, sottolineando anche che sarà molto diverso rispetto alla serie. In attesa di altre informazioni, i fan del franchise hanno già iniziato il conto alla rovescia verso il 23 febbraio, quando riprenderà la decima stagione di The Walking Dead.