Andrew Garflield, Alyssa Miller mette a tacere le voci sulla rottura con un post Instagram

Solo alcuni giorni fa i tabloid scandalistici avevano diffuso la notizia della rottura tra Adrew Garfield e Alyssa Miller ma a quanto pare, la cosa non è piaciuta particolarmente alla modella che ha messo a tacere queste voci con un significativo post su Instagram.

Pubblicando una sua foto con l'interprete di Spider-Man, Alyssa Miller ha scritto: "Se volete fare gossip, almeno usate una nostra foto carina. Vi amo".

Nei giorni scorsi si era parlato di una definitiva rottura da parte della coppia, per l'impossibilità di conciliare i reciproci molteplici impegni. I due infatti secondo il The Sun avrebbero avuto serie difficoltà a portare avanti la loro relazione per via dei continui spostamenti in giro per il mondo, ma stando a quanto postato dalla modella su Instagram, lei e Andrew Garfield sarebbero più uniti che mai.

Questa si tratta infatti della prima foto pubblica della coppia, dopo l'apparizione ai SAG Awards con cui hanno ufficializzato la loro love-story. In precedenza una fonte vicina alla coppia aveva detto:

"La storia d'amore tra Andrew Garfield e Alyssa Miller prosegue a gonfie vele, ciascuno dei due riesce a tirar fuori il lato migliore dell'altro, e la loro relazione è molto rilassata e tranquilla, sono a loro agio in compagnia l'uno dell'altra e si divertono molto insieme. Andrew sta molto bene ed è davvero felice".

Insomma, se son rose fioriranno, come si suol dire.