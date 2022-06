Andrew Garfield e Zendaya svelano i segreti di Spider-Man e tanto altro a Variety

Andrew Garfield e Zendaya si sono seduti nella stessa stanza per l'Actors On Actors di Variety, e hanno avuto una conversazione sui loro progetti. In particolare i due hanno parlato di Spider-Man, svelando alcuni segreti del dietro le quinte.

L'evento dell'ultimo Spider-Man è stato sicuramente il ritorno di Tobey Maguire e Andrew Garfield nei panni dei rispettivi Peter Parker. Rivedere i due protagonisti nei panni del personaggio ha ovviamente emozionato molto i fan, ma non solo: Zendaya ha infatti rivelato che Tom era davvero nervoso per l'arrivo degli attori. I due hanno scherzato per qualche secondo, poi Zendaya ha rivelato i motivi del nervosismo di Holland.

Il giovane attore aveva paura di entrare in competizione con loro e pestare i piedi a qualcuno. Andrew Garfield ha però spiegato che in verità è la stessa cosa che hanno pensato lui e Maguire, perché in fin dei conti si trattava del film di Holland! Alla fine, in ogni caso, le cose sono andate per il meglio, perché i tre hanno collaborato da pari, regalando un sogno a tutti i fan di Spider-Man.

Nel resto del video Garfield e Zendaya continuano a chiacchierare, parlando anche di altri progetti, come la serie di FX Under The Banner of Heaven in cui l'attore ha appena interpretato un detective della polizia mormone, o Euphoria, show di grande successo della HBO in cui Zendaya interpreta la protagonista Rue. Guardate l'intero video in fondo all'articolo!