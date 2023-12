Andrew Garfield voleva essere Caspian ne Le Cronache di Narnia: 'Perché non io?'

Negli ultimi dieci anni in molti tra il pubblico si sono abituati ad identificare Andrew Garfield nell'iconico ruolo di Spider-Man nei film di Marc Webb. Di certo però non ha fatto solo questo. Il giovane attore però ha una carriera piuttosto variegata, ha lavorato a Silence di Martin Scorsese, al musical Tik Tik Boom e non solo.

Infatti nell'ormai lontano 2009 lui era ossessionato dall'ottenere la parte del principe Caspian in Le Cronache di Narnia, ruolo che poi invece, come ben sappiamo, andò a Ben Barnes.

La star ha infatti confessato di essersi sentito davvero abbattuto per non aver ottenuto ciò che desiderava ed ha ricordato l'esperienza nello specifico durante una puntata di Entertainment Tonight.

"Ricordo che ero davvero disperato. Ho fatto il provino ed ho pensato: 'Potrebbe essere questo, è il mio destino'. Ma invece andò diversamente".

Garfield ha raccontato che non finì lì, andò dal suo agente e lo iniziò a tormentare con domande del tipo: "Perché non io?".

L'attore ha poi commentato: "Alla fine ha ceduto alle mie incessanti richieste e mi ha detto: 'Perché pensano tu non si abbastanza bello, Andrew".

