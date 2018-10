Andrew Garfield verrà diretto da Gia Coppola nella pellicola Mainstream

Dopo il suo debutto cinematografico con Palo Alto, lungometraggio sceneggiato dalla stessa regista e basato sul libro scritto dall’attore James Franco, Gia Coppola, nipote del premio Oscar Francis Ford Coppola, è pronta a tornare sul set con un altro importante progetto in cui parteciperà anche l’attore Andrew Garfield.

La carriera artistica dell’artista, di cui molto spesso si è sentito parlare su queste pagine per aver prestato il volto al Peter Parker di Marc Webb in due pellicole, è stata costellata da diverse partecipazioni a lungometraggi di vario genere e di un certo peso. Basti citare La battaglia di Hacksaw Ridge, in cui ha ottenuto la nomination agli Academy Awards nella categoria di Miglior attore protagonista, o il film più intimo di Martin Scorsese, Silence, in cui veste i panni di un giovane gesuita portoghese. Dismesso il costume in calza maglia di Spider-Man, dunque, Andrew Garfield si è giostrato negli anni in numerosi ruoli che hanno fatto ben presto dimenticare la sua interpretazione da tessiragnatele.

Continuando su questa scia è arrivata un’altra proposta lavorativa per il film Mainstream, la cui storia narrerà di un eccentrico triangolo amoroso e del monito di preservare la propria identità nella dinamica epoca di internet. La sceneggiatura sarà scritta da Gia Coppola assieme a Tom Stuart e al momento le riprese dovrebbero partire verso la fine dell’anno corrente. Assieme a Garfield vi saranno anche Maya Hawke, vista di recente nel serial Stranger Things di Netflix, Nat Wolff (Città di carta, Colpa delle stelle) e Jason Schwartzman (Mozart in the jungle).

Fred Berger (La La Land) produrrà Mainstream con la sua compagnia di produzione Automatik.