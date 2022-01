Andrew Garfield tornerebbe per The Amazing Spider-Man 3!

Il 2021 è stato un grande anno per Andrew Garfield, e ora l'attore sembrerebbe persino pronto a tornare nei panni di Spider-Man per un nuovo capitolo della saga The Amazing Spider-Man, dovesse mai essere annunciato tra i futuri progetti Sony Pictures.

Tra gli attori più popolari lo scorso anno, ve ne è uno che sta vivendo un momento di grande ribalta: Andrew Garfield.

E sebbene siano tanti i progetti in cui si è distinto, non solo negli ultimi mesi ma in generale nella sua carriera (non per niente qui elenchiamo 5 ruoli che rendono Andrew Garfield un attore da Oscar), c'è una parte che lo contraddistinguerà sempre per gli spettatori di ogni generazione, quella di Peter Parker a.k.a. Spider-Man.

Sì, ai tempi i film del franchise The Amazing Spider-Man non ebbero il successo sperato, e sì, nel frattempo il mondo è andato avanti e passato uno Spider-Man se ne fa un altro, per adattare all'occasione un noto proverbio, ma forse non è proprio così...

E grazie al grande successo di Spider-Man: No Way Home, adesso si è tornato prepotentemente a parlare dei progetti mai realizzati sull'Uomo Ragno, dallo Spider-Man 4 con Tobey Maguire al The Amazing Spider-Man 3 con Garfield, e sembra proprio che quest'ultimo, semmai si dovesse realizzare un giorno, potrebbe sicuramente contare sulla presenza dell'attore, proprio come vi spieghiamo nel video che vedete in testa alla notizia e trovate sul nostro canale YouTube Everyeye Plus.

E voi, lo vorreste un terzo film di The Amazing Spider-Man con Andrew Garfield? Fateci sapere nei commenti.