Andrew Garfield, Tom Holland e Tobey Maguire nel fan-poster di 'Spider-Men'

Dopo le recenti dichiarazioni di Tom Holland, che vorrebbe realizzare un film fra Spider-Men, il popolo del web ha iniziato a speculare sulla possibilità di vedere insieme nello stesso live-action le tre versioni del personaggio interpretate da Tobey Maguire, Andrew Garfield e dallo stesso Holland.

Anche l'artista social "spdrmnkyxxiii" deve aver letto le parole della star del Marvel Cinematic Universe, dato che in quattro e quattr'otto ha realizzato un'incredibile locandina per un eventuale live-action intitolato Spider-Man: Spider-Verse.

Come potete vedere dal post in calce all'articolo, il poste ritrae i tre Spider-Men senza maschera, rispettivamente interpretati da Tobey Maguire - lo Spider-Man di Sam Raimi dei primi 2000 - Andrew Garfield - protagonista del reboot di Marc Webb - e ovviamente Tom Holland - attuale interprete del personaggio nel Marvel Cinematic Universe.

Voi cosa ne pensate di questa eventualità? Sareste contenti se la Sony e i Marvel Studios decidessero un giorno di realizzare un simile progetto?

I rapporti fra le due compagnie, visto il successo incredibile riscontrato dalla nuova versione del personaggio riletta in chiave MCU, sono ben più che positivi, tanto che Kevin Feige ha parlato recentemente della possibilità di avere Venom nel MCU.

Spider-Man: Far From Home, ve lo ricordiamo, arriverà in Italia dal prossimo 10 luglio.