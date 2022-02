Spider-Man, Andrew Garfield:'A scuola mi sballavo e ripetevo le battute di Tobey Maguire'

Spider-Man: No Way Home non ha soltanto sbancato il box-office ma ha unito per la prima volta tutti e tre i Peter Parker cinematografici. Tom Holland ha condiviso il set con Tobey Maguire, che interpretò il personaggio nella trilogia di Sam Raimi, e Andrew Garfield, il successore nel dittico The Amazing Spider-Man.

Garfield ha partecipato al The Graham Norton Show e ha raccontato un aneddoto che riguarda la sua formazione artistica. In mezzo a tanto teatro classico, la star ha ricordato di essersi esercitato con le battute di Tobey Maguire nei film di Spider-Man.



"Lui è il mio Spider-Man. Mi esercitavo con le sue battute allo specchio quando ero alla scuola di recitazione. Mi sballavo spesso all'epoca" ha confessato l'attore.

Andrew Garfield è reduce da un periodo piuttosto intenso; oltre a No Way Home ha partecipato alle riprese di Gli occhi di Tammy Faye con protagonista Jessica Chastain, la quale ha ottenuto una nomination agli Oscar per la sua interpretazione, oltre ad aver ottenuto il plauso della critica per il suo ruolo da protagonista nel film musicale Tick, Tick... BOOM!.



In ogni caso Garfield si ritiene troppo vecchio per interpretare Spider-Man adesso:"Ma mi hanno chiesto di tornare ed è la cosa più dolce di sempre [...] E Tom Holland è semplicemente il migliore quindi sono diventato nuovamente un fan".



Secondo voi Spider-Man: No Way Home meritava la candidatura all'Oscar per il miglior film?