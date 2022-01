Andrew Garfield e Tobey Maguire, quanto hanno guadagnato in Spider-Man No Way Home?

Mentre tutti si chiedono se The Amazing Spider-Man 3 si farà, No Way Home continua la sua permanenza in sala, con risultati ottimi a livello di guadagni. A tal proposito, dopo aver scoperto lo stipendio ottenuto da Tom Holland per questa pellicola, molti si chiedono: quanto sono stati pagati Andrew Garfield e Tobey Maguire?

Ormai la presenza dei due ex Spider-Man nel film con Holland non è più un mistero. La pellicola, infatti, ha riunito i tre Peter provenienti da Multiversi differenti per combattere una minaccia in comune. Questo ha creato interessanti connessioni tra i personaggi, che ovviamente si somigliano molto pur nella loro diversità. Ma soprattutto ha ridestato l'interesse per il pubblico verso lo Spider-Man di Andrew Garfield, probabilmente da sempre il meno apprezzato tra i tre, ma che invece ha riconquistato l'apprezzamento di tutti grazie alla grande prova dell'attore e alla tridimensionalità creata in sceneggiatura. Un personaggio che, agli occhi di molti, oggi potrebbe ancora offrire tanto.

Ma, dunque, quanto hanno guadagnato i due attori per tornare a vestire i panni del supereroe in questa pellicola? Secondo le speculazioni riportate da alcuni siti, considerando che Holland per il film avrebbe ottenuto uno stipendio base di 6-7 milioni, i colleghi dovrebbero invece aver ricevuto una paga decisamente inferiore. Infatti si dice che Maguire e Garfield dovrebbero essere stati pagati circa un milione a testa, o poco più. Numeri dopotutto comprensibili, anche se il loro ruolo in No Way Home è stato tutt'altro che secondario!