Andrew Garfield e Tobey Maguire compaiono nel nuovo spot di Spider-Man: No Way Home!

Dopo la pubblicazione dell'ingresso in scena di Andrew Garfield in Spiderman No Way Home, la Sony Pictures ha diramato un nuovo spot dedicato all'uscita home-video del film MCU mettendo in bella mostra il ritorno dei due 'vecchi' Peter Parker.

Nel filmato in questione, che potete trovare in calce all'articolo, i due Spider-Man fanno la loro comparsa nella scena del climax, quella della battaglia in cima alla Statua della Libertà: i tre personaggi di Tom Holland, Tobey Maguire e Andrew Garfield atterrano in posa creando l'immagine già cult che diverrà lo sfondo desktop ti tantissimi appassionati, dopodiché scherzano sugli Avengers prima di affrontare i tanti villain del film.

Ricordiamo che Spider-Man: No Way Home uscirà in digitale il 22 marzo e in versione fisica 4K Ultra HD, Blu-ray e DVD dal 12 aprile. Secondo quanto rivelato dalla stessa Sony, la versione home video di No Way Home includerà oltre 100 minuti di materiale bonus, compresi circa 20 minuti aggiuntivi con Andrew Garfield e Tobey Maguire: tuttavia non è stato specificato quanti di questi 20 minuti saranno dedicati ad eventuali scene inedite esclude dal montaggio definitivo del film e quanti ai dietro le quinte.

Per quanto riguarda il futuro, Tom Holland tornerà ad essere Spider-Man nei prossimi film della saga MCU, mentre secondo le indiscrezioni Tobey Maguire dovrebbe comparire in Doctor Strange in the Multiverse of Madness (diretto da Sam Raimi); nel frattempo, Andrew Garfield ha detto che non ci sono piani per un suo ritorno come Spiderman nel'universo cinematografico della Sony, ma ormai anche lui sa di non essere credibile dopo tutti i mesi passati a negare il suo ritorno in No Way Home.