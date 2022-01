Andrew Garfield vince il Golden Globe: sarà miglior attore agli Oscar 2022?

Andrew Garfield sta vivendo un momento particolarmente fortunato della propria carriera, culminato ieri sera con il Golden Globe al miglior attore di film commedia o musicale per la sua interpretazione in Tick, Tick... Boom!, adattamento cinematografico dell'omonimo musical, diretto da Lin-Manuel Miranda.

Il premio assegnato dalla Hollywood Foreign Press Association può essere considerato il preludio ad una vittoria alla prossima Notte degli Oscar?

Ecco 5 ruoli di Andrew Garfield che dimostrano il suo incredibile talento.



In Tick, Tick... Boom! Garfield interpreta Jonathan Larson, un aspirante compositore di musical che entra in crisi quando, alla soglia dei trent'anni, si rende conto di non essere vicino a realizzare i sogni ai quali aspirava da tempo.

Jonathan Larson fu uno dei più importanti compositori americani, celebre per il suo impegno nell'affrontare temi delicati quali tossicodipendenza, omofobia, AIDS e multiculturalità.



Vincitore di due Tony Award e di un premio Pulitzer alla Drammaturgia, Larson è conosciuto per il suo capolavoro, Rent, oltre a Tick, Tick... Boom!.

Nel cast del film di Miranda anche Vanessa Hudgens, Alexandra Shipp, Robin de Jesús, Joshua Henry, Judith Light e Bradley Whitford.



Scoprite sul nostro sito la recensione di Tick, Tick... Boom!, il film con protagonista Andrew Garfield. Nel 2021 l'attore ha recitato anche in Gli occhi di Tammy Faye, al fianco di Jessica Chastain, per la regia di Michael Showalter e basato sulle vicende dei telepredicatori Tammy Faye Bakker e Jim Bakker, dalla loro ascesa fino agli scandali sessuali e finanziari che li portarono alla rovina.