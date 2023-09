Andrew Garfield sarà ancora Spider-Man? Il futuro dell'attore tra Amazing 3 e Avengers 6

Andrew Garfield sarà ancora Spider-Man? È la domanda che tutti i fan dell'attore e dell'Uomo Ragno si stanno ponendo da circa due anni, dopo Spider-Man: No Way Home ha fatto sognare tre generazioni di appassionati Marvel.

E la risposta che al momento possiamo fornirvi è...forse: questo perché, sebbene non ci siano piani ufficiali per riportare Andrew Garfield nel ruolo di Spider-Man confermati da Sony Pictures o dalla Disney, il mondo degli insider del web brulica di indiscrezioni a questo proposito e lo stesso Andrew Garfield si è detto disposto a riprendere i panni del supereroe per futuri film della saga.

Uno dei grandi pallini del pubblico, ad esempio, è il tanto agognato The Amazing Spider-Man 3, che chiaramente dovesse vedere prima o poi la luce non sarà mai uguale all'originale The Amazing Spider-Man 3 previsto nel 2014 da Sony Pictures come sequel de Il potere di Electro ma andrà ad intercettare il nuovo universo cinematografico della Sony, composto finora da Venom, Venom 2 e Morbius e destinato ad ampliarsi con Madame Web, Kraven il Cacciatore e Venom 3: come saprete questo universo narrativo non ha ancora un suo Spider-Man, motivo per cui molti credono che alla fine Sony collegherà questi film alla saga di The Amazing Spider-Man creando un crossover con Andrew Garfield, il cui Peter oggi ha esperienze col Multiverso grazie a Spider-Man: No Way Home (co-prodotto dalla Sony).

A proposito di Multiverso e crossover, poi, ricordiamo che stando alle indiscrezioni prima degli scioperi di Hollywood Kevin Feige avrebbe contattato Andrew Garfield per offrirgli un ruolo in Avengers: Secret Wars, dato che il film dovrebbe avere per protagonisti un nuovo team di 'Avengers del Multiverso' di cui faranno parte anche Hugh Jackman nei panni di Wolverine e Tobey Maguire in quelli di Spider-Man. Curiosamente, in questi giorni è trapelato che i Marvel Studios vorrebbero Sam Raimi come regista di Avengers: Secret Wars, il che ha alimentato l'eccitazione in vista di un possibile ritorno dei 'vecchi' Spider-Man.

Chiaramente non si hanno conferme per tutte queste voci di corridoio, quindi vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutti i prossimi aggiornamenti.