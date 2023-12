Andrew Garfield in Spider-Man: Beyond the Spider-Verse? Gli ultimi rumor

Andrew Garfield parteciperà al prossimo capitolo animato Spider-Man: Beyond the Spider-Verse? Le ultime voci sul progetto riguardano proprio la possibile presenza della star di The Amazing Spider-Man nel lungometraggio inizialmente previsto nel 2024. L'interprete di Peter Parker nei film di Marc Webb sarà nel cast?

Al momento si tratta soltanto di un rumor pubblicato dall'insider MyTimeToShineHello che accenna ad un ritorno di Garfield dopo il cameo in Across the Spider-Verse.



"Certo che lo è [una possibilità] dato che lo vogliono per Beyond the Spider-Verse" ha dichiarato l'insider sull'argomento Garfield in Beyond the Spider-Verse.

"Ieri Andrew Garfield ha partecipato e parlato alla proiezione di Across the Spider-Verse" riporta Spider-Man News.



La partecipazione di Andrew Garfield ad un Q&A di Across the Spider-Verse ha suscitato clamore tra i fan, e proprio questo dettaglio è uno di quelli giudicati rilevanti per la possibile partecipazione dell'attore a Beyond the Spider-Verse. La sua presenza potrebbe essere una sorta di ponte tra il mondo dell'animazione e quello del live action legato a Spider-Man.



La star di Silence Andrew Garfield è tornata ad interpretare Peter Parker/Spider-Man in Spider-Man: No Way Home, al fianco delle altre due versioni cinematografiche del personaggio, Tobey Maguire e Tom Holland.

L'attore debuttò nel ruolo di Spidey nei due film The Amazing Spider-Man, per la regia di Marc Webb, al fianco di Emma Stone nei panni di Gwen Stacy, storica fidanzata di Peter Parker.