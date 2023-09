Andrew Garfield smise di fare sesso per un film: '6 mesi di celibato'

Andrew Garfield è indubbiamente un attore di talento, lo ha dimostrato sia interpretando l'amabile Peter Parker nei due The Amazing Spider-Man, ma anche con ruoli decisamente più impegnativi come quello da protagonista in Tik Tik Boom! e non solo.

Tornando però un attimo a quel drammatico momento in cui, dopo l'insuccesso del secondo capitolo a lui dedicato, lo Spider-Man di Andrew Garfield ha dovuto ritirarsi dalle scene, in quel periodo alla star è capitata una parte davvero impegnativa.

Poco dopo infatti, l'attore si è ritrovato al fianco di Liam Neeson nel film di Martin Scorsese Silence, dove ha interpretato un padre gesuita, Sebastiano Rodrigues.

Durante le riprese del film, Andrew Garfield ha dovuto sottoporsi a delle routine decisamente insolite rispetto a tutte quelle che erano le sue solite abitudini di recitazione. L'attore, in un'apparizione nel podcast WTF di Marc Maron si è così espresso in merito:

"Credo sia stato davvero pazzesco amico, in quel periodo ho vissuto dei momenti davvero fuori di testa e stravaganti. Niente cibo né sesso".

La star ha poi detto di aver studiato affondo le pratiche e le abitudini dei preti gesuiti: "Ho studiato e praticato esercizi spirituali, ho ideato nuovi riti per me e sono stato celibe per ben sei mesi".

Voi cosa ne pensate? Ecco la nostra recensione di Silence.