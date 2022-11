Andrew Garfield sentiva che il suo Spider-Man era incompleto prima di No Way Home

Come ormai sanno tutti, Andrew Garfield è tornato a interpretare Peter Parker in Spider-Man: No Way Home, recitando al fianco di Tom Holland e di Tobey Maguire per quello che è stato un tuffo nel passato del franchise e del personaggio Marvel. Nel corso di una intervista, Garfield ha ammesso che prima di No Way Home il suo Parker era incompleto.

Nell'intervista in quesitone con GQ, Garfield ha parlato dei suoi sentimenti riguardo alla conclusione del suo franchise di Spider-Man alla Sony e al suo ritorno in Spider-Man: No Way Home dei Marvel Studios. L'attore ha rivelato che, pur essendo sempre stato disponibile a riprendere ruolo, non era fiducioso circa le sue possibilità, paragonando l'esperienza e i sentimenti contrastanti che l'hanno accompagnata alla rottura di una relazione.

"Non so se mi aspettassi di fare di più. Ero molto aperto al fatto che potesse andare in qualsiasi modo. Ma c'era una sensazione di incompiuto. Mi chiedevo: che cos'ha significato quell'esperienza? E come posso chiudere quel cerchio adesso che sono solo con me stesso nel mio salotto? E lo stavo facendo - e poi è stato come quando cerchi di superare una relazione finita male, e stai iniziando a sentirti davvero libero e slegato da quella cosa e quella persona sa che deve chiamare subito dopo la prima notte in cui sei riuscito a dormire bene".

Il ritorno di Garfield in Spider-Man: No Way Home ha dato una seconda possibilità al suo Peter Parker quando ha salvato Michelle Jones (Zendaya) in un momento culminante, ma molti sperano ancora che un eventuale Amazing Spider-Man 3 venga realizzato e continui la sua storia. Dopo l'arrivo su Netflix di No Way Home, sorprendentemente Amazing Spider-Man è schizzato in Top 10 sulla piattaforma digitale, segno che il pubblico è ancora attaccato alla sua interpretazione di Peter Parker.