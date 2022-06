Andrew Garfield sbanca Netflix: The Amazing Spider-Man è quarto in classifica mondiale!

Mentre è stato annunciato che Spiderman No Way Home tornerà al cinema con una versione estesa piena di scene mai viste prima, The Amazing Spider-Man con Andrew Garfield ha trovato nuova vita su Netflix ed è addirittura entrato nella top ten dei titoli più visti a livello globale.

Il primo film di Andrew Garfield nei panni di Peter Parker, uscito nel 2012, è recentemente sbarcato su Netflix negli Stati Uniti ed ha immediatamente scalato le classifiche diventando il film n. 1 sullo streamer. Ora Netflix ha pubblicato i dati ufficiali per le visualizzazioni della scorsa settimana, e dai dati forniti risulta che The Amazing Spider-Man è stato il quarto film più visto a livello globale.

Secondo lo streamer, il film diretto da Marc Webb è stato riprodotto in streaming per un totale di 8,4 milioni di ore nella settimana dal 6 giugno al 12 giugno, mentre nella settimana precedente, quella dal 30 maggio al 5 giugno, aveva raggiunto le 13,5 milioni di ore. Per fare un paragone, il film n 1 della scorsa settimana su Netflix è stato Hustle, il dramma sportivo interpretato da Adam Sandler, con oltre 84 milioni di ore di visualizzazioni: questo tipo di successo è prevedibile con un film inedito, ma che a siglare questi numeri sia un film di dieci anni fa - all'epoca bocciato quasi all'unanimità, tra l'altro - la dice lunga sulla popolarità raggiunta dallo Spider-Man di Andrew Garfield grazie al successo di No Way Home.

Un segnale sicuramente molto forte per la Sony, che secondo le indiscrezioni starebbe pensando di continuare la saga dello Spiderman di Andrew Garfield con un nuovo film standalone.