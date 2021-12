Andrew Garfield, sapete che The Amazing Spider-Man 3 avrebbe adattato La saga del clone?

Di The Amazing Spiderman 3 avevamo già parlato qualche tempo fa, ma con l'uscita di Spider-Man: No Way Home l'interesse per la versione di Peter Parker interpretata da Andrew Garfield è schizzata letteralmente alle stelle.

E mentre si parla di un possibile coinvolgimento dello Spiderman di Andrew Garfield in alcuni nuovi progetti Sony Pictures, vogliamo ricordarvi - o far scoprire ai nuovi arrivati - di cosa avrebbe parlato il cancellato The Amazing Spider-Man 3: eliminato dai progetti della Sony prima del reboot di Tom Holland e in associazione con il Marvel Cinematic Universe, il film, secondo quel poco che è stato rivelato sul suo conto, avrebbe adattato la famosa Saga del Clone e proseguito la tragica storia del Peter Parker di Andrew Garfield.

Il primo indizio in tal senso arriva da un'intervista a Denis Leary, interprete del capitano George Stacy nei due film di Amazing. Parlando con IGN al Comic-Con di San Diego 2015, quando il film era già stato cancellato, l'attore dichiarò: "Sono rimasto deluso perché sarei tornato in The Amazing Spider-Man 3: c'era questa idea che ad un certo punto Spider-Man avrebbe trovato questa formula scientifica per rigenerare le persone care che aveva perduto. E grazie a questo escamotage, mi era stato detto che il Capitano Stacy sarebbe tornato. E invece hanno cancellato il progetto, ma dai!"

Inoltre, dalla famosa fuga di notizie delle email della Sony avvenuta nel 2014, sappiamo che il film avrebbe anche preso alcuni elementi dalla Saga del Clone della linea Ultimate Comics della Marvel, dato che nelle email alcuni dirigenti Sony discutevano di riportare in vita Gwen Stacy (come accade nei fumetti Ultimate, dai quali la saga cinematografica di The Amazing aveva fatto man bassa nei precedenti due episodi).



Non solo: una famosa scena eliminata di The Amazing Spider-Man 2 presentava l'inaspettato ritorno del padre di Peter, Richard Parker, e una 'resurrezione' di questo tipo, col Parker genitore che si presenta a suo figlio affermando di essere effettivamente sopravvissuto alla sua presunta morte e di aver vissuto in segreto per anni, fu ripresa direttamente dalle pagine della Ultimate Saga del Clone. Quella scena fu cancellata da The Amazing Spider-Man 2, ma il suo lascito indica chiaramente in che direzione sarebbe andato il film successivo: come nei fumetti, Peter avrebbe presumibilmente scoperto che suo 'padre' Richard in realtà era un suo clone invecchiato.



Inoltre, il film avrebbe dovuto includere anche i Sinistri 6, che prima avrebbero fatto il loro debutto in un film standalone. Come rivelato dal regista Marc Webb: "Sì, per Amazing 3 avevamo parlato dei Sinistri Sei. La Sony voleva fare un film su di loro, che sarebbe uscito prima del terzo capitolo della nostra saga, ma Chris Cooper sarebbe tornato come Norman Obsorn e avrebbe interpretato Goblin nel nostro film. Tutto sarebbe partito da The Gentleman [l'uomo che riunisce i Sinistri Sei alla fine di Amazing 2, ndr]. Avevamo alcune idee su come includere il tutto, ma The Gentleman sarebbe stato il cattivo principale".

Naturalmente, è bene precisare che si tratta solo di congetture: al di là delle email leak e delle dichiarazioni degli artisti direttamente coinvolti, non ci sono prove dell'esistenza di una sceneggiatura di The Amazing Spider-Man 3, dunque è impossibile stabilire con certezza di cosa avrebbe parlato il film. Ciò che avete letto è il frutto di tanti puntini uniti nel corso degli anni dai fan e da chi ha studiato più da vicino la faccenda, anche se il quadro generale punterebbe proprio in una sorta di adattamento della Saga del Clone, col Peter Parker di Andrew Garfield che si sarebbe scontrato contro una squadra di supercriminali per 'contendersi' i cloni dei suoi cari.

Avreste voluto vedere un film simile? E cosa ne pensate di un eventuale ritorno 'a tempo pieno' di Andrew Garfield? Ditecelo nei commenti.