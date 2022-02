Andrew Garfield rompe il silenzio sul futuro del suo Spider-Man! Nuove bugie bianche?

The Amazing Spiderman 3 con Andrew Garfield è il sogno del momento per i fan della Marvel estasiati dal ritorno della star in Spider-Man: No Way Home, e dopo tantissimi rumor e indiscrezioni finalmente a parlare è stato il diretto interessato.

In una recente intervista ai SAG Awards 2022, Variety ha chiesto all'attore se il pubblico potesse aspettarsi di rivedere presto il suo Peter Parker sullo schermo, ma Andrew Garfield ha rapidamente affermato che "non ci sono piani" per un nuovo ritorno del suo Spider-Man: "Nessun piano, questa è la verità. Okay, okay, lo so che qualunque cosa dica sarò considerato un bugiardo per il resto della mia vita. Ormai sono diventato il ragazzo che gridava 'al lupo, al lupo!'".

È chiaro che Andrew Garfield sia consapevole dei sospetti dei fan nei confronti delle sue affermazioni, specialmente se l'argomento in questione è quello di Spider-Man. Dopotutto, l'attore ha ripetutamente negato il suo coinvolgimento in Spider-Man: No Way Home, dimostrando che anche lui, come molte star del MCU, è in grado di mentire esplicitamente e senza riserve pur di preservare i segreti della Marvel e i doveri contrattuali.

Detto questo, al momento non sono noti piani concreti o ufficiali per un eventuale The Amazing Spider-Man 3 della Sony Pictures, anche se i numerosi insider che avevano anticipato con grande accuratezza i contenuti di No Way Home non hanno mai ritrattato le loro dichiarazioni social sul ritorno di Andrew Garfield nei panni di Peter Parker. Il ventaglio delle possibilità, come al solito, rimane spalancato.

Per altri approfondimenti, scoprite tutti i film e le serie tv con Andrew Garfield di prossima uscita.