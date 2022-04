Andrew Garfield rassicura i fan: 'Non mi ritiro, voglio solo prendermi una vacanza'

In tempi come questi, in cui le notizie circolano alla velocità della luce e altrettanto velocemente vengono distorte senza che qualcuno si degni di verificarne la veridicità, è piuttosto facile che delle dichiarazioni innocue sulla voglia di prendersi una pausa vengano fraintese dai più: per informazioni chiedere ad Andrew Garfield.

La star di Tick, Tick... Boom! ha infatti ammesso di aver bisogno di un break dopo Under the Banner of Heaven , la serie che in questi giorni lo vede protagonista al fianco di Daisy Edgar-Jones: qualcuno, però, ha interpretato le parole dell'attore come l'annuncio di un definitivo ritiro dal mondo della recitazione.

Dopo averci scherzato su ("Sì, mi ritiro ufficialmente. No, ho chiuso. Non ho più alcun desiderio di... Ho fatto abbastanza soldi da poter vivere in un camper van il resto della mia vita, ho chiuso"), Garfield ha dunque chiarito le sue intenzioni durante un'ospitata a The View: "No, no, non so da dove sia saltato fuori. Voglio semplicemente prendermi una vacanza" ha spiegato il Peter Parker di The Amazing Spider-Man.

Niente paura, dunque: il nostro Andrew non ha alcuna intenzione di dire addio a Hollywood proprio dopo un anno d'oro del genere! Gli basterà un po' di tempo per ricaricare le batterie: nell'attesa di rivederlo sul grande schermo, qui trovate un nostro approfondimento su Andrew Garfield.