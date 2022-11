Andrew Garfield si racconta: 'Ho trovato un equilibrio tra lavoro e tempo libero'

Nella sua ultima intervista rilasciata a British QG, Andrew Garfield ha parlato dei suoi quasi 40 anni, della sua carriera lavorativa divisa tra cinema e teatro e di molto altro ancora.

L'attore ha definito "un'eterna lotta" quella tensione scaturita dal bisogno di perseguire una carriera redditizia a discapito invece del desiderio di inseguire l'arte ad ogni costo, passando poi a parlare del "periodo capitalistico" attuale, descritto come "profondamente disgustoso, orribile, brutto e tutte quelle cose, oltre che bello".

Definitosi scherzando "schiavo del capitalismo", Garfield ha poi dichiarato di essere riuscito a trovare un equilibrio tra il suo lavoro di attore e il suo tempo libero e ha continuato:

"Sono di una generazione leggermente più vecchia della generazione degli iPhone", ha detto. “Quel tipo di 'cultura del trambusto': ho vissuto prima, suppongo. Ma è complicato, perché appoggio il duro lavoro. Sono stato cresciuto da un padre allenatore di nuoto. Mi piace sentirmi devoto. Mi piace lavorare per qualcosa a cui tengo, di sicuro".

La star di Spider-Man: No Way Home ha concluso: "Se potessi fare teatro per il resto della mia vita davanti ad un pubblico di 50 persone a notte, so che la mia vita sarebbe soddisfacente".

Per salutarvi, vi lasciamo con le recenti dichiarazioni di Andrew Garfield su The Amazing Spider-Man 2 e sul come si sia preparato alla morte di Gwen Stacy.